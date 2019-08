Lazio, Budoni: "Difesa al completo, Badelj e Berisha possono rilanciarsi"

L'ex portiere della Lazio, Riccardo Budoni, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3. Nelle sue parole un punto sul livello raggiunto dalla rosa di Inzaghi e una speranza per il futuro, il riscatto di Milan Badelj: "La Lazio fa parlare il campo, ed è questa la strada giusta. Solo in estate, infatti, si riesce a lavorare meglio e ad arrivare al top della condizione. Le ultime amichevoli saranno un ottimo test anche per la difesa, visto che salirà il livello e il ritmo delle avversarie. Il reintegro di Radu in questo è stato fondamentale, un elemento di esperienza serve sempre. Inoltre, Inzaghi dispone di molte alternative: Acerbi è una garanzia, Luiz Felipe in crescita e Vavro è un ottimo acquisto" - poi su Badelj e Berisha - "Badelj deve capire che sarà utile per disputare 30 partite importanti e non 50. Il suo è un ruolo delicato. Lui sicuramente pensava di trovare più spazio, ma è un calciatore che ha qualità e una visione di gioco importante. Dovrebbe solamente velocizzare la manovra perché con l'acquisto di Lazzari la Lazio attaccherà in modo più diretto. Caicedo è stato bravo a riscattarsi nella passata stagione, mi auguro che faccia lo stesso anche il croato. Inserisco in questo discorso anche Berisha, che potrebbe diventare una vera e propria sorpresa”.

