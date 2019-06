Lazio, Budoni: “Penso che Inzaghi possa cambiare modulo”

L'ex portiere della Lazio, Riccardo Budoni, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3. Ecco le sue parole sul futuro atteggiamento tattico dei biancocelesti che, secondo lui, potrebbe variare in futuro: “La Lazio in queste ultime stagioni ha sempre costruito gran parte del suo gioco sfruttando le corsie: non escludo quindi che il tecnico possa proseguire sulla ormai consueta idea tecnica, ma potrebbe anche essere arrivato il momento di adottare un nuovo sistema di gioco. Inzaghi sta anche cercando di creare i presupposti per far si che non sia il solo Ciro Immobile l’uomo con il compito di togliere le castagne dal fuoco. Deve avere alternative di valore, anche se Correa e Caicedo in questa stagione hanno risposto bene” - poi su Strakosha e Bastos ha aggiunto - “Il cammino di Strakosha in prima squadra dura da tre anni, ormai è un estremo difensore capace di fornire ampie garanzie. È una certezza per le ambizioni Champions della Lazio. Anche Bastos nel tempo ha convinto sempre di più, sia dal punto di vista della marcatura che dell'impostazione”.

