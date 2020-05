Lazio, buon compleanno Franco Nanni: ex della storica banda Maestrelli

Compie oggi 72 anni, Franco Nanni che nel corso della sua carriera ha vestito la maglia della Lazio per sei stagioni consecutive. Approdò a Roma nell'estate del 1969 e, in quei sei anni, collezionò 115 presenze e 12 gol in campionato, 25 presenze e 3 gol in Coppa Italia, 6 presenze in Coppa UEFA. Nanni sarà ricordato per sempre dai tifosi biancocelesti, soprattutto perché era parte integrante della storica banda Maestrelli: quella che vinse lo Scudetto nella stagione 1973/74

