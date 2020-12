Lazio, Burioni: "Fino al vaccino non parlo di calcio". Ma la foto non lascia dubbi... - FT

La fede calcistica di Roberto Burioni non è mai stata un mistero. Il noto virologo ha ribadito, tramite il proprio profilo Facebook, la sua intenzione di vaccinarsi, ricordando la promessa di non parlare di calcio fino all'arrivo del vaccino fatta qualche tempo fa. La foto postata con addosso la maglia della Lazio però è abbastanza eloquente. "Siccome qualcuno mi mette nella lista delle "persone che non si vaccinerebbero" chiarisco pubblicamente che sono disponibile a farmi vaccinare il giorno dopo l'approvazione del vaccino contro COVID-19. Per primo." Questo il suo messaggio sui social, a cui ha aggiunto poi: "PS: vi ricordo che all'inizio dell'epidemia ho fatto un voto: che non avrei più parlato di calcio fino all'arrivo di un vaccino efficace, e non vedo l'ora di ricominciare."