Lazio, Buscaglia: "Correa è più trequartista. Può diventare un craque"

Da Lazio - Atalanta in poi il Tucu Correa non si è più fermato. Insieme a Immobile forma la coppia gol più prolifica d'Europa, strappando gli applausi di tifosi e addetti ai lavori. Tra questi anche Ricky Buscaglia di Dazn ai microfoni di Lazio Style Channel: "Correa sta vivendo un momento importante, ha un gioco dispendioso che gli toglie un po' di lucidità, lo vedo più come uomo in grado di spaccare le difese, fornendo assist. Se riuscirà a segnare con questa continuità, diventerà un craque del campionato. Il Tucu si vede più trequartista che attaccante, è nella sua natura partire da lontano, non a caso il suo idolo è Kakà".

LA RIPRESA CON IL SASSUOLO - "La Lazio ora è terza, forse la sosta non arriva al momento giusto, permette però di recuperare energie e infortunati. Dopo la sosta ci sarà la trasferta di Reggio Emilia, un turno dove i biancocelesti potrebbero allungare, anche se le partite alla ripresa sono sempre incerte. Il Sassuolo poi è una squadra indecifrabile, sempre ostica".

