Lazio - Cagliari, il gol di Dia è una 'melodia'. La Serie A: "Pronti, via... play" - VIDEO

Neanche il tempo di concentrarsi per l'inizio dell'ennesima gara casalinga, che i tifosi della Lazio si sono alzati per esultare al gol di Dia, che ha immediatamente sbloccato il risultato della gara contro il Cagliari. Una melodia dolcissima per la squadra e per i suoi sostenitori, come sottolineato dalla Lega Serie A in un post pubblicato su X. "Pronti, via", e poi il simbolo del play, come per dare l'avvio al proprio brano preferito. Con la speranza che, al 90', la sinfonia sia altrettanto piacevole.

