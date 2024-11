Lazio - Cagliari, le formazioni ufficiali: assenza a sorpresa in panchina

Terzultima partita, poi sarà sosta. La Lazio, dopo la vittoria nel turno infrasettimanale contro il Como, torna a giocare in casa e ospita il Cagliari di Davide Nicola. Per il monday night dell'undicesima giornata di Serie A, Baroni dovrà fare a meno di Nuno Tavares, squalificato. A sorpresa Patric assente in panchina. Queste Le scelte dei due allenatori:

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Noslin; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Gigot, Vecino, Castrovilli, Dele-Bashiru, Tchaouna, Pedro, Zaccagni. All.: Baroni

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. A disp.: Azzi, Ciocci, Deiola, Felici, Jankto, Lapadula, Marin, Mutandwa, Obert, Palomino, Pavoletti, Prati, Sherri, Viola, Wieteska. All. Nicola.