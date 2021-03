Lazio, Caicedo cambia procuratore: ora fa parte della scuderia di Materazzi

E' ufficiale, Caicedo ha cambiato squadra. No, non si tratta di un allontanamento da Roma da parte dell'attaccante ecuadoriano, ma del cambio di procuratore. Il Panterone è entrato a far parte della MM1976 di Matteo Materazzi, lasciando così Gonzalo Vargas (appartenente all'agenzia SportCapital EC). Lo stesso procuratore ha annunciato su Instagram l'arrivo del calciatore laziale nella sua scuderia: "Fiero di poter lavorare con te..Felipe". Caicedo è il secondo laziale dopo Radu a essere seguito da Materazzi.