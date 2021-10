Lazio, Caicedo cuore biancoceleste: la risposta a un gioco social - FOTO

Felipe Caicedo ha lasciato la Lazio in estate e si è trasferito al Genoa, ma il suo cuore è ancora biancoceleste. Il suo legame con i tifosi, dopo qualche difficoltà iniziale, è diventato viscerale, tanto da farne un vero e proprio simbolo. Anche oggi che veste un'altra maglia il Panterone ha in mente la Lazio e sui social ha voluto ricordare uno dei momenti più importanti della sua avventura nella Capitale: il gol che ha sbloccato il derby del 2 marzo 2019. La pagina Twitter Tutela Lazio ha lanciato un gioco social in cui ha chiesto di ricordare con una foto una partita indimenticabile e Caicedo ha postato l'immagine della sua esultanza al gol contro la Roma. Il tweet è stato riempito di messaggi d'affetto, tra appelli d'amore e tanti 'ci manchi'. Sarà anche un giocatore del Genoa, ma Caicedo dal mondo Lazio non è mai uscito e mai ne uscirà!