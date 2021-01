Lazio, Caicedo graffia con il piede debole: solo due meglio di lui nella storia del club

Caicedo non smette di stupire, ormai è diventato anche lui simbolo di questa Lazio. Il panterone non si risparmia, e più volte ha siglato reti decisive. Anche quelle che non ti aspetti. Sì, perchè l'attaccante biancoceleste è terzo nella storia del club, dal 1988 ad oggi (giocatori con almeno 25 reti), per numero di gol realizzato con l'altro piede (32%). Sul secondo gradino del podio c'è Boksic (32.3%), comanda la classifica Nedved (33.3%).

Si ringrazia Lazio Page per le statistiche