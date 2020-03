Lazio, Caicedo sempre sul pezzo: "Resto a casa, ma non mi fermo!" - FOTO

Questo è il momento di fermarsi, pensare al bene comune e ad arginare l'emergenza Coronavirus. Lo stanno facendo tutti, calciatori compresi. Anche i giocatori della Lazio sono a casa, con le proprie famiglie. Non perdono occasione, però, di mantenere integro il proprio fisico. Come Caicedo, che sui propri profili social ha ribadito: "Resto in casa, ma non mi fermo. Distanti, ma uniti. Forza Italia e forza Lazio", con tanto di foto che ritrae il materiale d'allenamento. Necessario mantenere alta la concentrazione per la ripresa del campionato.

Lazio: Inzaghi allena il figlio, Gaia risponde alle domande dei social - F&V

Lazio, il sostegno di Libor Kozak: "Forza Italia!" - FOTO

Torna alla home page