Lazio, Calisti: "Dispiace perdere Milinkovic. Mercato? Serve di più"

La Lazio si sta preparando per la nuova stagione, con un calciomercato ancora vivo e in gran fermento. Ai microfoni di TMW è intervenuto l'ex biancoceleste Calisti: "Milinkovic? Credo che a breve possa partire, questione di giorni per definire l'operazione. Dispiace perchè è forte, ma è difficile trattenerlo se si parla come in questo caso di squadre importanti. Per lui è giusto andare a confrontarsi in una realtà di grandissimo livello. Nella scorsa stagione non ha fatto quello che ha mostrato due anni fa, ma resta un giocatore decisivo che non si discute. Però è importante che buona parte di quei soldi possano essere reinvestiti per costruire la squadra e poter fare quel salto di qualità che ancora non c'è stato".

IL MERCATO- "Yazici è un giocatore ma bisogna vedere come si adatta alla realtà italiana, considerando che il nostro calcio è molto difficile. Chiaramente non è al livello di Milinkovic, ma trovarne uno come lui è difficile. Per la Lazio in generale serve di più sul mercato: occorre un attaccante di spessore e in uscita ci sono diversi giocatori. Mi aspetto un altro difensore. Di Vavro parlano bene ma non credo che possa far fare un salto di qualità. Serve un altro centrale che possa giocare accanto ad Acerbi".

LAZIO, CALENDARIO SERIE A

LAZIO, LE PAROLE DI ACERBI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE