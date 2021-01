Lazio, Calisti: "Vittoria a Parma importante in ottica derby. E su Caicedo..."

Prossimo impegno importante per la Lazio, che dovrà vedersela con la Roma nel prossimo turno. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Calisti: "A Parma la Lazio ha faticato nel primo tempo ma si è ripresa nel secondo. Ha vinto con merito ed era importante fare i tre punti in vista del derby. Importante avere 4 giorni per preparare la gara con la Roma, molti giocatori non sono in perfette condizioni e faticano a recuperare. Inzaghi può rimettere le cose a posto avendo questo arco di tempo a disposizione. A Parma ho visto un Leiva che faceva fatica, lui è fondamentale per gli equilibri della Lazio. Averlo in condizione è fondamentale, perchè la Lazio non ha un centrocampo dinamico. La Roma, ad esempio, ha giocatori dinamici in mezzo al campo. Bisogna fare attenzione a non perdere palloni in quella zona di campo, perchè loro sono veloci. Caicedo? Si è meritato di essere titolare. Spesso ha tolto le castagne dal fuoco. Lui è un giocatore importante, copre bene la palla, sa fare gol. L'abbiamo tutti criticato, poi è cresciuto tantissimo. Ha delle qualità importanti per questa squadra".