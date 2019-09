Lazio, Calori: “Con questo 3-5-2 i biancocelesti segneranno tanti gol”

Un solo anno a Perugia gli è bastato per entrare nella storia...della Lazio. Alessandro Calori, storico mattatore della Juventus nell'ultima giornata del campionato '99/2000, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 per parlare - da buon allenatore - di tattica: quella dell'Italia e della squadra di Inzaghi. Le sue parole: “Mancini fa punti, ed è quello l'importante. Poi si analizzano le partite e si vede cosa è andato bene e cosa no. Sicuramente ieri abbiamo sofferto l'Armenia nei primi minuti, poi l'espulsione ci ha agevolato. Mancini sta dando la sua impronta, l'Italia gioca un calcio ben preciso in cui il centrocampo Verratti-Jorginho-Barella è stato responsabilizzato: giocano sempre loro. Le sue scelte sono dettate dalla qualità dei giocatori che ha. Adesso nel calcio moderno si predilige il possesso palla, tenendo il pallino del gioco e correndo meno” - sull'esclusione di Immobile ha detto - “Io non credo che Immobile parta dietro a Lasagna e Belotti nelle gerarchie. Penso che l'attaccante granata, iniziando prima la preparazione con il Torino per l'Europa League, sia più in forma e quindi venga preferito in questo momento. Immobile è il miglior attaccante italiano degli ultimi anni, ha segnato tanti gol, credo che Mancini lo tenga in grande considerazione. Sarà difficile però vederlo insieme a Belotti, bisognerebbe cambiare modulo. E poi Ciro come unica punta rende meglio, fa reparto da solo: attacca la profondità, impegna i difensori avversari. Il ct dovrà sempre scegliere tra lui e il centravanti del Toro”.

SULLA LAZIO: “Inzaghi ha avuto una grande evoluzione tattica. Ha messo 3 giocatori tecnicamente importanti come Luis Alberto, Correa e Milinkovic dietro a Immobile con il compito di servirgli il pallone. Non ha cambiato modulo ma interpreti. Questo porterà la Lazio a segnare più gol soprattutto nel caso in cui Milinkovic tornasse quello di due anni fa, e Correa esplodesse definitivamente nel ruolo di trequartista. Con tutta questa qualità alle sue spalle Immobile ne gioverà, e segnerà di più”. Su Lazzari: “Lazzari è il giocatore che lo scorso anno ha fatto più cross di tutti gli altri in Serie A. Ti dà profondità, velocità, corsa, ampiezza. È un'altra risorsa per Inzaghi: ti permette di giocare sulle corsie esterne per cercare l'assist dalla fascia con più frequenza. L'evoluzione massima del 3-5-2 è quando porti gli esterni a chiudere la manovra. Quando l'azione parte da un quinto e termina con un altro si ottiene il punto più alto di questo sistema di gioco”.

