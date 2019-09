Italia, Gianni Di Marzio: "Mancini, cosa deve fare Immobile per giocare?"

Neanche sul 3-1, a risultato ormai pienamente acquisito, il ct dell'Italia Roberto Mancini ha voluto puntare su Immobile. Al minuto 83', ecco lo smacco: fuori Belotti, dentro Lasagna. Il centravanti della Lazio è scivolato nelle gerarchie dell'attacco azzurro. Una situazione surreale per uno dei migliori bomber italiani degli ultimi anni, e che non riesce a comprendere nemmeno l'opinionista di TMW Radio Gianni Di Marzio. Ecco cosa ha detto nel suo intervento di oggi: "Non capisco perché Immobile non possa giocare in Nazionale con Mancini. Ciro è l’unico attaccante in grado di andare nello spazio e attaccare la profondità, per me starebbe bene anche in coppia con Belotti. Ha il dna del bomber nel sangue, ha fatto più di 100 gol in A in tutti i modi possibile. Che altro deve fare per giocare?. Perché ieri il ct ha messo Lasagna e non Immobile? Sarebbe stato importante per il suo morale. Servirebbe un po’ più di rispetto e considerazione per il centravanti della Lazio”.

