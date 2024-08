Lazio, Cancellieri: "Ecco perché me ne sono andato. Sul Parma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Sono ritornato alla Lazio in estate (dall'Empoli, ndr) e ho capito com'era la situazione e a quel punto ho deciso di andar via". Inizia così la conferenza stampa di presentazione di Matteo Cancellieri al Parma. L'esterno classe 2002 nelle scorse settimane si è trasferito in prestito con diritto di riscatto in Emilia e in occasione della partita contro la Fiorentina ha fatto il suo esordio in maglia crociata. Nel primo pomeriggio, Cancellieri è intervenuto in conferenza stampa per presentarsi al suo nuovo pubblico:

"Ovviamente far gol e assist è il mio obiettivo, sono un attaccante, devo finalizzare l'azione. Da esterno tendi ad accentrarti, da punta sei più vicino alla porta, ma l'obiettivo è arrivare lì. Io son sempre stato convinto di venir qui. Ci sono stato alcune dinamiche che non hanno permesso di accelerare l'operazione, ma la volontà c'è sempre stata. Ho parlato con il mister, mi ha spiegato le dinamiche e mi ha definitivamente convinto".