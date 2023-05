Lazio, Candreva torna al gol dell'Olimpico: "E' stato bello!"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per commentare la sua ottima stagione con la maglia della Salernitana, Antonio Candreva è tornato anche al gol dell'ex segnato allo Stadio Olimpico contro la Lazio. L'esterno granata in questo campionato ha punito i biancocelesti e altre due big come Inter, Atalanta e Juventus: "Quella all’Atalanta è stata una rete importante per la squadra e per i tifosi. Ci ha dato la tranquillità. È stato bello segnare contro squadre di alto livello, ma la cosa più importante è che siano stati gol utili alla Salernitana. È stato un campionato difficile, nel corso del quale tanti ragazzi sono cresciuti passo dopo passo". Candreva ha poi continuato parlando dell'unico trofeo vinto in carriera: "Avrei potuto vincere un po’ di più, è mancato l’ultimo step, quei famosi dettagli che fanno la differenza. Ma non ho un rammarico particolare, mi sono divertito, ho indossato maglie prestigiose, ho giocato con tanti grandi campioni".