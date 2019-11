Lazio, Canigiani: "Per l'Udinese 8mila biglietti venduti. E con la Juventus..."

La Lazio deve tornare a concentrarsi sul campionato. Domenica ci sarà l'Udinese, poi sarà la volta della Juventus. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto il responsabile del marketing biancoceleste Canigiani: “Per quanto riguarda i biglietti siamo intorno ai 17 mila per Lazio - Juventus. Per l’udinese 8mila scarsi. Mi aspetto però tra oggi e domani un buon riscontro, speriamo di superare i 30mila per domenica. Con la Juventus penso che supereremo la soglia dei 50mila. Supercoppa? Siamo in attesa dei biglietti, anche per capire le modalità di acquisto. Speriamo di avere a breve notizie, così ci organizzeremo anche per l’eventuale trasferta organizzata. Il negozio aprirà a breve. Oggi uscirà un nuovo episodio: parlerà Senad Lulic. I numeri delle visualizzazioni crescono in modo esponenziale. Ci saranno anche i 120 anni, è un periodo molto intenso”.

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, RANKING UEFA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE