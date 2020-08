Lazio, Canigiani: "Per la Champions confermata la maglia per i 120 anni"

A causa della chiusura degli stadi per il Coronavirus, molti tifosi biancocelesti hanno dovuto rinunciare al proprio abbonamento per vedere le partite. La Lazio ha deciso di rimborsare gli abbonati con un voucher spendibile negli store ufficiali o utilizzabile per la biglietteria.

Marco Canigiani è intervenuto a Lazio Style Radio per fare il punto della situazione: "I voucher sono molto richiesti, già 13.000 sono , e mancano ancora tre giorni per richiederlo tramite il sito. Al momento si possono utilizzare nello store di via Propaganda, ma speriamo presto che si possano utilizzare anche per gli abbonamenti e i biglietti".

NUOVE MAGLIETTE - "Siamo ai primi giorni di vendita delle nuove maglie, le persone sono ancora in vacanza ma già in tanti hanno speso il voucher per le divise. La maglia fluo, che si userà come terza opzione, è indirizzata principalmente ai più giovani che utilizzano questi colori sgargianti. Si cerca di assecondare i gusti di tutti. Non verrà prodotta una nuova maglia per la Champions anche perché avere 4 kit comporta una spesa economica importante. Il periodo incerto porta a questo. Useremo quella del 120esimo anniversario anche per dargli una continuità. Non sarà la stessa, ma saranno effettuate delle modifiche che la renderanno comunque diversa e particolare. Una vera e propria maglia Champions".

STADI APERTI - "Al momento girano solo ipotesi. La situazione è abbastanza complessa, vedremo più avanti come andrà. Fare una Champions con lo stadio aperto, a capienza ridotta o a porte chiuse è totalmente diverso: la cosa preoccupante è che non si hanno notizie certe. Bisogna attendere anche per fare investimento riguardo le sponsorizzazioni. Bisogna stare molto attenti e cauti perché gli impatti sul futuro possono essere molto determinanti. E' tutto molto più complicato. Solo con il vaccino si potrà tornare alla normalità. Non è previsto un ulteriore ritiro dopo Auronzo al momento".