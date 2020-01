Lazio, Canigiani: "Per la Spal si può raggiungere quota 40 mila"

Si avvicinano i prossimi impegni, la Lazio deve restare concentrata. Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste: "La vendita per la SPAL procede bene, siamo già a 9 mila biglietti venduti. Al momento i presenti saranno 30 mila, dunque quota 40 mila non è impossibile: la squadra lo mPereriterebbe. Ci sono importanti promozioni, come gli omaggi per gli Under 14. In Distinti Sud-Est, in Tevere e Monte Mario se un adulto acquisterà un biglietto ne avrà uno gratuito per un Under 14. Ci sarà poi la promozione per i clienti Sky Extra, che potranno richiedere fino ad un massimo di 4 codici promo ed acquistare un posto in tribuna Monte Mario al 50% di sconto, e quelle in tribuna per gli Under 16. Ci sarà ovviamente anche il servizio del Bus Insieme. I voucher acquistati nel periodo natalizio, infine, saranno utilizzabili per Lazio-Verona".

