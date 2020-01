Lazio, Immobile: “Non abbiamo perso fiducia. Tifosi, vogliamo farvi divertire!”

Ieri ha indossato il grembiule e ha servito la cena ai tavoli nel corso dell’evento So.Spe, ma Ciro Immobile non ha mai perso di vista il calcio ed i prossimi impegni della sua Lazio. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, il bomber si è espresso in questo modo: “Siamo contenti, è un rituale ritrovarci da Suor Paola per fare compagnia a tanti bambini. Siamo molto divertiti. Siamo in un buon momento, abbiamo fatto una buona prestazione a Napoli ed abbiamo pareggiato il derby. Non abbiamo perso fiducia e dobbiamo continuare così, divertendoci e facendo divertire i nostri tifosi”.

