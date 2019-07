Lazio, Canovi: "Milinkovic non serve al PSG. Lazzari? Gran colpo"

Calciomercato nel vivo, anche in casa Lazio sono molti i nomi finiti nel ciclone. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto il procuratore Dario Canovi: "Per quanto riguarda Milinkovic, non mi risulta che il PSG stia cercando quel tipo di giocatore. Ha più bisogno di un mediano che prenda il posto di Thiago Motta, una pedina che abbia più attitudini difensive che offensive. In generale, questo è un mercato estivo particolare che rischia di bloccare le big. Lazio? Lazzari è un ottimo acquisto, ha forza e corsa. Tatticamente intelligente e di grande resistenza, sa crossare come pochi. Per Immobile potrebbe essere una manna, davvero un acquisto indovinatissimo. Penso che Tare sia tra i migliori direttori sportivi in circolazione, non mi aspettavo andasse al Milan: è troppo legato alla Lazio".

