Lazio, Cardone su Milinkovic all'Arsenal: "Sergej ha cambiato idea"

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone ha parlato, tra gli altri temi, di Milinkovic e dell'interesse dell'Arsenal nei suoi confronti. Il giornalista di Repubblica ha ricostruito la situazione: “L’Arsenal su Milinkovic? La notizia è che il giocatore ha cambiato opinione sul club inglese che già la scorsa estate provò ad avvicinarlo. Se dovesse arrivare una proposta giusta questa volta la prenderebbe in considerazione. Oggi i Gunners stanno dominando la Premier, andranno in Champions League, hanno avviato un progetto affascinante, hanno acquisito un appeal diverso. L’agente Kezman è da tempo che sta sondando diversi club per poi portare delle offerte alla Lazio. In estate aveva raccolto l’interesse serio del club londinese e del Newcastle. Situazioni declinate, ma la prossima estate le cose potrebbero cambiare. Sarà un tira e molla importate”.

