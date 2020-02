Lazio, Caressa: "Immobile è semplicemente straordinario!"

Dove può arrivare questa Lazio? Ai microfoni di Sky Caressa ha commentato il momento dei biancocelesti: “La Lazio oggi ha vinto con la Spal, battendo il Verona può scavalcare l’Inter. Immobile è in un momento pazzesco. I grandi attaccanti nei momenti d’oro fanno sempre le cose giuste, il primo gol di Immobile lo dimostra. È veramente straordinario, in chiave Europeo avere un attaccante così ti dà tante speranze in più”.

LAZIO, INZAGHI IN CONFERENZA

LAZIO, LE PAROLE DI ADEKANYE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE