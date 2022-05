Lazio - Casale, parla l'agente: "Pronto per un top club"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Lazio si sta muovendo da tempo sul mercato per poter rinvigorire la rosa e renderla più competitiva per la prossima stagione. Tanti sono i nomi presenti sul taccuino della società biancoceleste, in cima alla lista c’è sicuramente Nicolò Casale seguito poi da Fabiano Parisi. Il club capitolino però non è il solo ad averli puntati, la concorrenza è alta e tra le pretendenti c’è il Napoli. A proposito di questo e del loro futuro, si è espresso ai microfoni di 1 Station Radio il procuratore Mario Giuffredi. Queste le sue parole: “Casale sa che se vuole diventare un grande giocatore non deve avere paura di affrontare le grandi sfide, neppur di un ipotetico grande club come il Napoli. Vediamo cosa succederà in futuro, lui è un grande professionista”. Infine, sul terzino dell’Empoli: “Mario Rui - Parisi? Ormai è una coppia che non può crearsi perché è arrivato Olivera e, se arrivasse anche Parisi, dovrebbe andare via Mario Rui e lui resta a Napoli”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Hysaj, Giuffredi: “Ha avuto qualche problema, ma sta bene alla Lazio e…”

Calciomercato Lazio, Romagnoli resta in pole: le mosse per convincerlo