Lazio, Casasola al Perugia: ecco la formula dell’accordo

Tiago Casasola sarà un nuovo giocatore del Perugia. Affare fatto con la Lazio, il giocatore argentino, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, si trasferisce a titolo definitivo. Dopo aver conquistato la promozione in Serie A con la Cremonese (titolo temporaneo), ci saranno ancora i campi della B ad ospitarlo. Classe ’95, nelle ultime stagioni ha giocato in prestito al Cosenza, Salernitana, Frosinone e, appunto, Cremonese. A Perugia è pronto a rilanciarsi e disputare una grande stagione, si attendono solo i comunicati ufficiali da parte delle due società per ufficializzare il tutto. La Lazio continua così a sfoltire la rosa. Dopo Casasola ci sono altri giocatori in uscita come Escalante, Jony, Cicerelli, Durmisi e altri giovani ex Primavera.