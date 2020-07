Lazio, Casini fa i complimenti ad Anna Falchi: "Sei contenta, eh?"

Il successo della Lazio contro il Cagliari che proietta i biancocelesti tra le prime quattro della Serie A non è passato inosservato neanche nei palazzi della politica. Il senatore Pierferdinando Casini, notoriamente tifoso del Bologna, ha fatto riferimento alla quasi certa qualificazione Champions degli uomini di Inzaghi nei commenti di un post Instagram della lazialissima Anna Falchi: "Sei contenta per la Lazio, eh?". Ancora nessuna risposta a Casini, ma senza dubbio Anna Falchi è contenta proprio come ogni altro tifoso biancoceleste.