Lazio, caso tamponi: fissata la data per il processo di secondo grado

Un tira e molla destinato ad andare avanti per almeno altre due settimane. Il 30 aprile infatti, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è stato fissato il processo di secondo grado per la Lazio per il caso tamponi. Dopo la sentenza di primo grado che ha inferto un'inibizione di 7 mesi a Claudio Lotito e di 12 mesi ai medici Fabio Rodia e Ivo Pulcini, la Procura ha depositato un ricorso per chiedere sanzioni più pesanti (13 mesi per il presidente e 16 per i medici, oltre a 200mila euro di multa alla società). Ora la Corte Federale ha reso nota la data del prossimo round di questa battaglia legale.

