Lazio, Cassano elogia Caicedo: "Lo consigliai a Ferrero, lui fece di tutto per prenderlo"

Non termina la serie di complimenti per Felipe Caicedo. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono quelli di Antonio Cassano. L'ex Roma, ospite della 'Bobo TV' in onda su Twitch, ha speso parole di stima nei confronti del biancoceleste, svelando un episodio di mercato legato alla Sampdoria che ha per protagonista l'ex Espanyol: "Mi piace Caicedo della Lazio. Vi racconto questa... Due anni fa sento Ferrero che mi dice che aveva bisogno di un attaccante. Gli ho fatto un solo nome, quello di Caicedo. Ha tentato in tutti i modi di prenderlo dalla Lazio, ma non c'è riuscito. Inzaghi, che è un allenatore intelligente, non l'ha lasciato partire. Può giocare da solo, in compagnia, mi piace veramente tantissimo".

