Europa League, il Milan la riprende e stravince sul Celtic: rossoneri qualificati ai sedicesimi

Il Milan vince ancora e si qualifica, con una giornata di anticipo, ai sedicesimi di Europa League. Rossoneri che riprendono una gara che sembrava persa contro un Celtic già eliminato ma battagliero. Sono infatti gli scozzesi a passare in vantaggio al 7' con la rete di Rogic e poi raddoppiano con Edouard. Doppio vantaggio che però svanisce prima con Calhanoglu che accorcia le distanze e poi con Catillejo che firma il pareggio. Dopo c'è solo la squadra di Pioli in campo che non solo passa in vantaggio con Hauge ma cala il poker finale con il gol di Diaz. Milan quindi a 10 punti, qualificato, a solo un punto dal Lille primo a 10. Eliminati invece Sparta Praga e Celtic.

Torino, torna il tecnico Giampaolo: è guarito dal Covid-19

Nations League, sorteggiata l'avversaria dell'Italia nella Final Four

