Torino, torna il tecnico Giampaolo: è guarito dal Covid-19

Buone notizie in casa Torino. Il mister Marco Giampaolo è guarito dal Covid-19 ed è tornato ad allenare i suoi calciatori. Come riporta il sito ufficiale della società granata: "Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia. Dopo una prima parte di lavoro in palestra, il tecnico Marco Giampaolo ha diretto una sessione tecnico-tattica in preparazione alla sfida di sabato contro la Juventus”,

