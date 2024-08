Lazio, Castellanos convocato da Scaloni: la reazione social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non poteva desiderare inizio migliore Taty Castellanos, con il gol e la prestazione messa in campo col Venezia si è guadagnato il titolo di 'Man of the match' e tolto un'altra grandissima soddisfazione. All'indomani del match è arrivata per l'argentino la chiamata da parte del ct Scaloni con l'Albiceleste e la reazione non poteva che essere positiva. Il biancoceleste ha repostato la lista dei convocati aggiungendo l'emoticon della faccina con gli occhi a stella e i cuori blu e bianchi.

