Lazio, Castellazzi: "Difficile stare dietro alla Juve, ma il gap si è ridotto"

Non è facile contro una Juventus stellare, ma la corsa Scudetto è viva. Merito dell'Inter e della Lazio che, sullo sfondo, osserva e - magari - pianifica lo scherzetto. Luca Castellazzi, ex portiere di Serie A (e dei nerazzurri, tra le altre, ndr) ha riferito a TMW Radio le proprie sensazioni in merito alla lotta al titolo: "La Juve corre, non sbaglia quasi mai una partita. Sta diventando difficile starle dietro. Nelle prossime settimane sarà tutto molto combattuto, anche grazie al mercato: le pretendenti potranno rinforzarsi. Inter e Lazio, comunque, hanno ridotto un po' la distanza e il loro gap dai bianconeri lascia spazio a colpi di scena. Nulla è ancora definitivo".

