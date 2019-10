Lazio, Castroman compie 39 anni: gli auguri della società

Un importante ex Lazio oggi compie 39 anni: Martin Castroman. La società biancoceleste ha voluto ricordare il suo trascorso biancoceleste, con auguri annessi: "Martin Castroman è approdato in biancoceleste durante la sessione invernale della stagione 2001-2002, vestendo l’Aquila sul petto fino al 2003. L’argentino, in particolare, ha totalizzato con la maglia della Lazio 55 presenze, realizzando in queste 6 reti tra Serie A, Coppa Italia e competizioni continentali. È passato alla storia per aver realizzato il gol del definitivo 2-2 al 95’ nel derby contro la Roma del 29 aprile 2001 che al 90’ vedeva i giallorossi avanti 2-0".

