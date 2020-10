Lazio, Cataldi è uscito dall'isolamento fiduciario: l'indizio social - FOTO

Dopo tante notizie negative, in vista della trasferta di domani contro il Torino, finalmente arriva qualcosa che può far abbozzare un sorriso sul viso del mister Inzaghi: Cataldi è uscito dall'isolamento fiduciario ed è quindi negativo al Coronavirus. Oggi la società ha svolto nuovi tamponi per conoscere i nomi dei giocatori positivi e Cataldi, con molta probabilità, non è tra quelli. Il Corriere dello Sport ha riportato delle indiscrezioni riguardo la sua negatività al tampone già da venerdì, ma la certezza è arrivata oggi quando, su Instagram, la moglie Elisa ha pubblicato una serie di foto in cui i due si abbracciano. Il centrocampista è dovuto rimanere distante dalla famiglia per evitare possibili contagi, ma ora che è fuori pericolo ha potuto riavvicinarsi alla moglie e al figlio Tommaso. Il giocatore non si allena da un po' con la squadra e nessuno ha mai confermato il suo possibile contagio, ma sicuramente la foto pubblicata poco fa scaccia qualsiasi dubbio: Cataldi ora può tornare a servizio del mister in questo momento di totale emergenza.