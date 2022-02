Lazio, Cataldi: “Sono amareggiato. Ora testa al Porto"

Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto Danilo Cataldi per commentare il pareggio contro l’Udinese: “Sono parecchio amareggiato perché comunque venire qua e giocare buona parte di partita bene, tolti i primi 20' dove abbiamo preso un gol stupido e qualche altra occasione e errore nostro non è che abbiamo rischiato. A metà del primo tempo siamo cresciuti parecchio fino a quindici minuti dalla fine dove siamo calati. Mi dispiace perché con due punti in più eravamo vicini a una cosa che magari fino a qualche mese fa era insperata. Mi aspettavo un Udinese tosta probabilmente dovevamo prendere le misure perché ripeto abbiamo viaggiato parecchio e siamo venuti direttamente qui da Porto, c’era stanchezza mentale e fisica. La Lazio c’è, è lì ed è viva"

MENTALITÀ – “Io penso che la cosa migliore che si sia vista è la mentalità di questa squadra che dopo le partite europee è un po’ mancata. Adesso siamo in ballo e balliamo fino alla fine. Devi tirare il cuore oltre l’ostacolo perché devi tirare fuori il meglio, quando giochi anche in Europa con i viaggi non è facile. Penso che abbiamo fatto una buona partita e la cosa che mi piace sottolineare è che questa squadra sta facendo dei passi in avanti, tolta la partita di Coppa Italia. Negli ultimi mesi la Lazio è cresciuta e debba continuare a farlo. Tra quattro giorni c’è un’altra finale e penso che con l’aiuto della nostra gente e dell’Olimpico in fiamme possiamo fare una grande partita”

