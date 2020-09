Lazio, Cattelan omaggia Gascoigne e indossa la sua maglia - FOTO

Una delle personalità più iconiche degli anni '90 è stato sicuramente Paul Gascoigne: talento senza confini in campo, pazzia contagiosa fuori dal rettangolo di gioco. Innumerevoli, infatti, sono stati i casi di cronaca (soprattutto a causa dell'alcol) in cui Gazza è stato coinvolto. Con la maglia della Lazio ha regalato tante gioie ai tifosi, diventando un vero idolo anche per chi non tifasse la prima squadra della Capitale. Questo è quello che successo oggi, infatti: lo showman Alessandro Cattelan (conduttore radiofonico e televisivo) ha pubblicato su Instagram una foto in cui indossa la maglia biancoceleste citando nella didascalia un verso della celebre canzone di Achille Lauro 'Rolls Royce': "No non è un drink è Paul Gascoigne". Il presentatore è un grande tifoso dell'Inter, ma non rinuncia a rendere omaggio al suo idolo.

GAZZA NEL CUORE - Cattelan non è il primo a rendere omaggio al fuoriclasse inglese. Nei mesi precedenti, anche il ciclista Bradley Wiggins ha indossato la maglia biancoceleste in onore del suo connazionale. L'ex numero 10 ha fatto innamorare tutti con il suo genio e la sua sregolatezza, laziali e non.