Lazio - Celtic, Lennon e gli Esteri avvisano i fan: "A Roma non indossate i colori del club"

C'è preoccupazione in Scozia per la gara fra Lazio e Celtic in programma il 7 novembre allo Stadio Olimpico. Dopo la partita d'andata, i rapporti fra le due tifoserie sembrano incrinati più che mai. I tifosi del Celtic che raggiungeranno la Capitale la prossima settimana saranno circa 9mila, un'ondata importante. Il Ministero degli Esteri scozzese ha raccomandato i fan di viaggiare senza indossare i colori del club a Roma. A sottolinearlo anche il tecnico degli scozzesi Lennon, intervenuto quest'oggi in conferenza stampa: "Stiamo parlando di calcio che è pur sempre un gioco, l'attenzione deve rimanere su questo. Spero solo che i nostri fan vadano, si divertano e tornino a casa sani e salvi. Simone Inzaghi ci ha fatto molti complimenti per l'esperienza che ha avuto al Celtic Park, anche per la qualità del gioco della nostra squadra".

