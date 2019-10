Lazio, quel gesto di Vavro sotto la Fiesole causa dell'espulsione

Denis Vavro si becca un turno di squalifica "per avere, a fine gara, prima di entrare nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provocando un ulteriore clima di tensione", la motivazione diramata oggi dal Giudice Sportivo. Un gesto sfuggito all'occhio delle telecamere, ma non al quarto uomo però, che ha messo a referto la provocazione dello slovacco. Gara finita, clima teso al Franchi per gli episodi arbitrali contestati da giocatori e tecnico viola. L'ex Copenaghen prima dell'ingresso nel tunnel alza la testa, guarda la Fiesole e mostra l'orecchio in segno di sfottò. Una giornata di stop e cinquemila euro di multa la sanzione per Vavro, coinvolto, ingenuamente, nella tensione del post gara.

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, IL RITORNO DI LUKAKU

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE