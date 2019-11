Lazio - Celtic, Zenga: "L'errore di Berisha nemmeno negli allievi regionali..."

Un errore grave di Berisha condanna la Lazio alla sconfitta: il Celtic passa all'Olimpico per 2 a 1. Ai microfoni di Sky ha parlato della gara Zenga: "Non so se Simone Inzaghi abbia fatto queste scelte di formazione per permettere ad alcuni di riposare o per dare a tutti l’opportunità di essere protagonisti. Può capitare questa situazione di emergenza durante la stagione, magari metti quel giocatore che vuole farsi vedere e ti risolve la gara. La Lazio ha dominato in entrambe le partite, ma nel calcio conta metterla dentro, non fare tanti tiri in porta e possesso. Ci sono annate particolari, a volte fai risultato perché con un tiro segni. Quest’anno la Lazio l’ho vista un paio di volte dal vivo e ha giocato bene, anche a San Siro con l’Inter. La palla non voleva entrare. Cosa puoi dire a una squadra che gioca così? Alla fine la Lazio oggi perde perché un giocatore fa una sciocchezza che nemmeno negli Allievi Regionali si commette".

Pubblicato ieri alle 23:29