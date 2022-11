Lazio, cena di squadra post-vittoria! L'orgoglio di Immobile: "Famiglia" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo la vittoria nel derby di Roma, la Lazio festeggia. In campo insieme ai tifosi che l'hanno sostenuta nel corso di tutti i 90'. Sui social, ma anche... a cena. Una volta archiviato l'impegno in campo, i biancocelesti si sono ritrovati per una serata insieme in un ristorante. L'obiettivo, senz'altro, quello di approfittare di una partita magica per vivere tutti insieme la gioia del successo. Grandi sorrisi e divertimento, con Ciro Immobile ancora protagonista e orgoglioso di un gruppo di cui lui stesso è tra i senatori. "Famiglia", l'unica parola scelta per accompagnare lo scatto, condiviso su Instagram.

