Lazio, Cerasaro (match analyst): "Ecco come stiamo lavorando"

Lazio al lavoro ad Auronzo per arrivare in piena forma alla nuova stagione. I nuovi arrivati hanno già mostrato di voler far bene e lottare per la maglia biancoceleste. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto il match analyst Ferruccio Cerasaro: ""Lo scorso anno non abbiamo raggiunto il posto in campionato che volevamo, nelle corde avevano altre possibilità. In questi giorni stiamo lavorando con le nostre certezze, siamo molto uniti e vogliamo fare bene. I nuovi arrivati si sono inseriti bene ed è merito anche di chi già era qui. A livello tecnico sono ragazzi validi, le prime impressioni sono positive. Attualmente non c'è alcuna modifica nel modulo, che tra l'altro è molto duttile. Lavoriamo sulle costruzioni da fare, sulla fase di non possesso, ma il sistema di riferimento rimane quello. Studiamo molto le palle inattive perchè nel calcio moderno la tattica la fa da padrona. Abbiamo grandi specialisti sui calci piazzati, come Luis Alberto e Leiva. Studiamo bene gli avversari per trovare le giuste soluzioni, sfruttare le loro debolezze. Vavro? Lui può dare una grande mano, sa attaccare la porta e ha una struttura fisica importante. Jony è un ottimo mancino e ci offre una soluzione in più. Ad Auronzo c'è un clima bellissimo, positivo e sono molto contento".

