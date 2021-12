Lazio, chi ha fatto più assist nel 2021? Presente un biancoceleste – FOTO

L’anno sta per terminare e come di consueto è il momento dei bilanci, tirando le somme di quello che è stato per migliorare quello che sarà. Transfermark ha riportato una classifica dei calciatori che nel 2021 hanno realizzato più assist, tra questi è presente un biancoceleste: Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista biancoceleste ha realizzato 12 assist in 40 gare e occupa la settima posizione della classifica. Può esser definito uno specialista in materia, con precisione straordinaria pennella preziosissimi assist per i suoi compagni. Al vertice della classifica c’è Nicolò Barella a quota 13 in 39 gare e all’ultima Barrow, 11 in 42 gare. Di seguito la classifica completa

