Lazio, chi ha fatto più colpi di tacco? Il sondaggio della Panini - FOTO

LAZIO, FIGURINE PANINI - Momento di riflessione, di responsabilità, di emergenza e di sondaggi. In una situazione del genere, in cui il calcio è fermo in quasi ogni paese d'Europa, ci rimangono le statistiche e i sondaggi per passare il tempo. Uno di questi lo propone l'account Instagram delle Figurine Panini e butta dentro anche la Lazio. La domanda per tutti gli appassionati è: "Sapete chi tra questi 4 calciatori è quello che ha effettuato più colpi di tacco in questa SerieA?". Le opzioni sono: Milinkovic-Savic, Lautaro Martinez, Cristiano Ronaldo e Ilicic. Via al tempo, è partito il quiz.

