Lazio, chi ha vinto più duelli in Europa? Un biancoceleste al terzo posto

Il calcio di qualità piace, ma la quantità fa sempre la sua figura. Quando c'è da battagliare c'è chi non tira mai indietro la gamba. Transfermarkt ha stilato una classifica esaminando i principali 5 campionati europei, elencando i giocatori con la maggior percentuale di duelli vinti e prendendo in considerazione un minimo di 100 duelli completati. C'è una pedina della Lazio sul podio: non poteva che essere Francesco Acerbi. Baluardo insostituibile della difesa, il leone non si è mai risparmiato nella sua avventura in biancoceleste. Ha vinto, nel complesso, il 70% dei duelli affrontati. Niente male, non che qualcuno dubitasse della sua efficacia. Al primo posto si piazza Bruno Alves del Parma, con il 78,4%. Dietro di lui Virgil Van Dijk, il difensore del Liverpool ha trionfato il 74,9% delle volte. Una menzione anche per Dejan Lovren, finito nel mirino della Lazio, che occupa la posizione 16 con il 67% dei duelli vinti. Insieme ad Acerbi, chissà, potrebbe costituire una diga difficile da oltrepassare.

