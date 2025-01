Lazio, chi sono i 5 migliori centrocampisti in Serie A? Per TMW c'è un laziale

TUTTOmercatoWEB.com

La ventiduesima di Serie A ha chiuso i battenti e ha emesso le sue sentenze, ma non solo per quanto riguarda i risultati. In una giornata impegnativa, ricca di scontri diretti, come sempre c'è chi ha brillato più degli altri e chi, invece, meno, costretto quest'ultimo a tornare a casa con un'insufficienza in pagella che non soddisfa nessuno e che, come ogni voto, incide anche nelle classifiche di Tuttomercatoweb.com che, fatti i suoi calcoli, ha emesso anche la top 5 dei centrocampisti dopo 22 giornate di Serie A e, tra questi, rientra anche un giocatore della Lazio.

1. Nicolò Barella (Inter) 6.64

2. Nico Paz (Como) 6.53

3. Mattia Zaccagni (Lazio) 6.39

4. Christian Pulisic (Milan) 6.38

5. Ederson (Atalanta) 6.36