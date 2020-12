Lazio, chiusa l'asta per le maglie speciali: quella di Immobile la più pagata

Nella partita contro l'Udinese la Lazio è scesa in campo con delle magliette speciali per commemorare la morte di Diego Armando Maradona. Quelle casacche sono state poi firmate dai giocatori biancocelesti e messe all'asta sul sito MatchWornShirt per sostenere due organizzazioni no profit di Torre Annunziata. Oggi l'asta è stata chiusa e tutte le maglie sono state vendute: quella più pagata è stata quella di Ciro Immobile, andata via per €2.400, seguita dalla casacca di Correa (€1150) e Luis Alberto (€800). In totale sono state raccolti €16.219.