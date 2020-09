Lazio, cinque anni fa il primo gol di Milinkovic in biancoceleste

Sono passati cinque anni da quando i tifosi della Lazio hanno urlato in festa, per la prima volta, il nome di Milinkovic dopo un gol. Proprio il 17 settembre 2015, durante la partita di Europa League contro il Dnipro, il Sergente insaccò la palla in rete di testa realizzando la sua prima marcatura con l'aquila sul petto. Quella partita finì in pareggio, ma il numero 21 non ha ancora smesso di regalare gioie al pubblico laziale. Quest'anno il serbo potrebbe realizzare il suo primo gol nella massima competizione europea.