Lazio, Ciro conquista anche la Spagna: "Immobile è d'oro"

Le imprese di Ciro il Grande stanno facendo il giro del mondo. I 15 gol realizzati nelle prime 13 giornate di Serie A non potevano passare inosservate, soprattutto in Spagna, dove Immobile ha giocato con la maglia del Siviglia. Ed è proprio da lì che Tare è riuscito a riportarlo in Italia nell'estate del 2016: dal suo arrivo alla Lazio, l'attaccante ha realizzato 103 gol in 150 partite. Una media impressionante, che gli è valsa un approfondimento anche sui più importanti quotidiani sportivi iberici: da Mundo Deportivo a Marca. "Immobile è d'oro", e Inzaghi se lo coccola molto volentieri.

Lazio - Cluj, la designazione arbitrale

L'angolo tattico di Sassuolo - Lazio

TORNA ALLA HOMEPAGE