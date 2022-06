Lazio, Coda tesse le lodi di Romagnoli: "Fortissimo già alla Samp, ma col Milan..."

Fonte: TMW

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb, Andrea Coda ha parlato, tra gli altri temi, di Alessio Romagnoli. Il difensore è ormai da mesi accostato alla Lazio, nonostante l'operazione non sia stata portata ancora a compimento. L'ex calciatore di Udinese e Sampdoria ha tessuto le sue lodi: "Romagnoli-Lazio? Per me Alessio è fortissimo, negli anni scorsi ha giocato in un Milan che era in costruzione ed è stato il capitano. Già alla Sampdoria era molto forte, ovvio che al Milan hai altre responsabilità ma per me ha fatto bene".

TORNA ALLA HOMEPAGE